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В Виннице разоблачили должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые делали уклонистам фиктивные справки о непригодности к службе

13:40, 28 августа 2023
Стоимость «услуг» составляла от 3 до 10 тысяч долларов.
В Виннице разоблачили должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые делали уклонистам фиктивные справки о непригодности к службе
Фото: СБУ
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В Виннице ликвидирована масштабная схема нелегального выезда за границу граждан призывного возраста, сообщает Служба безопасности Украины.

Задержали организатора сделки – чиновника местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек. В первую очередь, чиновников областной военно-врачебной комиссии.

За деньги организатор схемы предлагал уклонистам избежать мобилизации и убежать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоимость "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от "сложности" диагноза и срочности его "установления".

После получения "заказа" злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, фальсифицировавшим медицинские выводы о состоянии здоровья их клиентов.

Таким образом, они создавали формальное основание для "списания" уклонистов с военного учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу.

Установлены более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников.

Правоохранители задержали главного фигуранта – чиновника лечебно-диагностического центра "на горячем" при передаче ему новой суммы неправомерной выгоды.

При обыске были найдены деньги, полученные коррупционным путем, а также документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Пока ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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