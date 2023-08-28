У Вінниці викрили посадовців військової медкомісії та лікарів, які робили ухилянтам фіктивні довідки про непридатність до служби

Вартість «послуг» становила від 3 до 10 тисяч доларів.

Фото: СБУ

У Вінниці ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку, повідомляє Служба безпеки України.

Затримали організатора оборудки – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.

За гроші організатор схеми пропонував ухилянтам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Вартість «послуг» становила від 3 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від «складності» діагнозу і терміновості його «встановлення».

Після отримання «замовлення» зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів.

Таким чином вони створювали формальну підставу для «списання» ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон.

Встановлено понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників.

Правоохоронці затримали головного фігуранта – посадовця лікувально-діагностичного центру «на гарячому» під час передачі йому нової суми неправомірної вигоди.

При обшуках було знайдено гроші, одержані корупційним шляхом, а такоє документи, чорнові записи і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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