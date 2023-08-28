У Польщі затримали двох підозрюваних у хакерській атаці на залізницю

Як зазначили у ЗМІ, зламані сигнали перемежовувалися виконанням гімну рф та записом промови путіна.

Зображення: freepik.com

У Польщі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного зламу мережі зв’язку національної залізниці, що призвело до перебоїв у русі поїздів

Про це повідомляє «i24news».

«Польська влада затримала двох осіб, підозрюваних в організації незаконного зламу мережі зв’язку національної залізниці, що призвело до перебоїв у русі потягів у певних районах», - йдеться у повідомленні.

Обидва затриманих громадяни Польщі віком 24 та 29 років були взяті під варту у місті Білосток на сході країни. Арешти супроводжувалися конфіскацією відповідної радіоапаратури за місцем проживання підозрюваних.

Як зазначається, злом спричинив затримки та простої приблизно 20 поїздів.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розпочало розслідування, намагаючись визначити винних у хакерському зломі.

Як зазначили у ЗМІ, зламані сигнали перемежовувалися виконанням гімну рф та записом промови путіна.

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