У Польщі затримали двох підозрюваних у хакерській атаці на залізницю

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Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

  1. У світі

У Польщі затримали двох підозрюваних у хакерській атаці на залізницю

16:43, 28 серпня 2023
Як зазначили у ЗМІ, зламані сигнали перемежовувалися виконанням гімну рф та записом промови путіна.
У Польщі затримали двох підозрюваних у хакерській атаці на залізницю
Зображення: freepik.com
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У Польщі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного зламу мережі зв’язку національної залізниці, що призвело до перебоїв у русі поїздів

Про це повідомляє «i24news».

«Польська влада затримала двох осіб, підозрюваних в організації незаконного зламу мережі зв’язку національної залізниці, що призвело до перебоїв у русі потягів у певних районах», - йдеться у повідомленні.

Обидва затриманих громадяни Польщі віком 24 та 29 років були взяті під варту у місті Білосток на сході країни. Арешти супроводжувалися конфіскацією відповідної радіоапаратури за місцем проживання підозрюваних.

Як зазначається, злом спричинив затримки та простої приблизно 20 поїздів.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розпочало розслідування, намагаючись визначити винних у хакерському зломі.

Як зазначили у ЗМІ, зламані сигнали перемежовувалися виконанням гімну рф та записом промови путіна.

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