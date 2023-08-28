В Польше задержали двух подозреваемых в хакерской атаке на железную дорогу

Как отметили в СМИ, сломанные сигналы перемежались исполнением гимна рф и записью речи путина.

Изображение: freepik.com

В Польше полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в организации незаконного взлома сети связи национальной железной дороги, что привело к перебоям в движении поездов

Об этом сообщает «i24news».

«Польские власти задержали двух лиц, подозреваемых в организации незаконного взлома сети связи национальной железной дороги, что привело к перебоям в движении поездов в определенных районах», - говорится в сообщении.

Оба задержанных гражданы Польши в возрасте 24 и 29 лет были взяты под стражу в городе Белосток на востоке страны. Аресты сопровождались конфискацией соответствующей радиоаппаратуры по месту жительства подозреваемых.

Как отмечается, взлом повлек задержки и простои приблизительно 20 поездов.

Агентство внутренней безопасности Польши начало расследование, пытаясь определить виновных в хакерском взломе.

Как отметили в СМИ, сломанные сигналы перемежались исполнением гимна рф и записью речи путина.

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