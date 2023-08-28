В Раду подали законопроект о налогообложении сверхприбылей банков, — Даниил Гетманцев

Законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5%.

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В Верховной Раде зарегистрируют законопроект о налоге на «сверхдоходы» банков. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Подали вместе с коллегами законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков.

Как известно, за первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд. грн., в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами – 73,5 млрд. грн. Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд. грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%. Таким образом, наращивание операций с государственными ценными бумагами привело к получению рекордных сверхприбылей банками.

Законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).

В случае введения предложенной законопроектом модели дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составить около 10 млрд. грн.

Деньги предлагаю направить в общий фонд бюджета и направить на оборону страны», – отметил он.

Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024-2026 годов.

Подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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