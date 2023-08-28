Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
До Ради подали законопроект про оподаткування надприбутків банків, — Данило Гетманцев

Законопроектом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5%.

Верховний Суд висловив позицію щодо захисту культурної спадщини і протиправності здійснення будівельних робіт без відповідного дозволу

Верховний Суд: історичний ареал Києва визначався в історико-архітектурному опорному плані, який є частиною Генплану, а тому висновки Мінкульту стосовно протиправності здійснення будівельних робіт на об`єкті, що знаходиться у межах історичного ареалу Києва, без отримання дозволу, є обґрунтованими.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

Протиправна відмова у затвердженні проекту землеустрою є втручанням у право власності: Верховний Суд

Захист права фізичної особи на отримання у власність земельної ділянки, – позиція Верховного Суду.

На сьогодні критично важливим питанням є забезпечення Вищої ради правосуддя додатковим приміщенням корисною площею 2173,1 кв м, – ВРП

Із 2021 року Вища рада правосуддя неодноразово порушувала, зокрема перед Кабінетом Міністрів, питання необхідності забезпечення додатковими приміщеннями.

  1. Публікації
  2. / В Україні

До Ради подали законопроект про оподаткування надприбутків банків, — Данило Гетманцев

12:51, 28 серпня 2023
Законопроектом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5%.
До Ради подали законопроект про оподаткування надприбутків банків, — Данило Гетманцев
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Верховній Раді зареєструють законопроект про податок на «надприбутки» банків. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«Подали разом з колегами законопроект про тимчасове оподаткування надприбутків банків.

Як відомо, за першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд грн. Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%. Таким чином, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками.

Законопроектом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

У разі запровадження запропонованої законопроектом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн.

Гроші пропоную спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни», зазначив він.

Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

Подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області