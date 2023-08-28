До Ради подали законопроект про оподаткування надприбутків банків, — Данило Гетманцев

Законопроектом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5%.

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У Верховній Раді зареєструють законопроект про податок на «надприбутки» банків. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«Подали разом з колегами законопроект про тимчасове оподаткування надприбутків банків.

Як відомо, за першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд грн. Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%. Таким чином, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками.

Законопроектом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

У разі запровадження запропонованої законопроектом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн.

Гроші пропоную спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни», зазначив він.

Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

Подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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