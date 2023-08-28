​​Розкрадання 12,6 млн грн на каретах «швидких»: суд взяв під варту директора «Київмедспецтрансу»

Суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Фото: kyiv.comments.ua

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору КО «Київмедспецтранс», який є підозрюваним в організації схеми заволодіння 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У якості альтернативи суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн гривень. Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн гривень.

«Як повідомлялося, вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в м. Києві та забезпечення їх запчастинами.

Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

За результатами експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12, 6 млн грн», — зазначили в прокуратурі.

На даний час триває розгляд клопотань щодо інших учасників організованої злочинної групи.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що керівництво КО «Київмедспецтранс» та директорів низки підприємств підозрюють на розкраданні 12, 6 млн грн на каретах «швидких».

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