​​Розкрадання 12, 6 млн грн на каретах «швидких»: підозрюють керівництво КО «Київмедспецтранс» та директорів низки підприємств

Встановлено факти проведення 22 закупівель електричного обладнання та запчастин для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами.

​​ Керівництво КО «Київмедспецтранс» та директорів низки підприємств підозрюють на розкраданні 12, 6 млн грн на каретах «швидких». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні про заволодіння 12, 6 млн грн бюджетних коштів, виділених за закупку запчастин для машин швидкої медичної допомоги, повідомлено про підозру 10 учасникам організованої групи – директору, двом заступникам, начальнику служби матеріально-технічного забезпечення комунального об’єднання, п’яти директорам підконтрольних підприємств та ще одному учаснику, який контролював їх діяльність (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

«Згідно з матеріалами слідства, службові особи КО «Київмедспецтранс» організували схему з привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги.

Посадовці КО «Київмедспецтранс» у співучасті з директорами п’яти фірм та одного підприємця створили мережу підконтрольних підприємств, які отримували перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги. Надалі фірми постачали їх комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

Всього встановлено факти проведення 22 закупівель електричного обладнання та запчастин для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами», — йдеться у повідомленні.

За результатами проведення комплексної товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12, 6 млн грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

На теперішній час вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів учасникам організованої групи, пред’явлення цивільного позову та відсторонення службових осіб від займаних посад.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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