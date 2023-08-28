Хищение 12,6 млн грн на каретах «скорых»: суд взял под стражу директора «Киевмедспецтранса»

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Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста

Харьковский апелляционный суд отменил уклонисту возможность отбывания наказания с испытанием, отметив, что уклонение от призыва на военную службу создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности.

Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.

  1. В Украине

Хищение 12,6 млн грн на каретах «скорых»: суд взял под стражу директора «Киевмедспецтранса»

16:24, 28 августа 2023
Суд определил подозреваемому возможность внесения залога в размере 10 миллионов гривен.
Хищение 12,6 млн грн на каретах «скорых»: суд взял под стражу директора «Киевмедспецтранса»
Фото: kyiv.comments.ua
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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директора КО «Киевмедспецтранс», подозреваемого в организации схемы завладения 12,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В качестве альтернативы суд определил подозреваемому возможность внесения залога в размере 10 млн. гривен. Кроме этого, заместителю директора упомянутого предприятия избрана мера пресечения в виде залога размером 1,7 млн гривен.

Как сообщалось, указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в г. Киеве и обеспечения их запчастями.

Подконтрольные частные предприятия одерживали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.

По результатам экспертизы установлено завышение цен на сумму свыше 12,6 млн грн», - отметили в прокуратуре.

В настоящее время идет рассмотрение ходатайств в отношении других участников организованной преступной группы.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что руководство КО «Киевмедспецтранс» и директоров ряда предприятий подозревают в хищении 12,6 млн грн на каретах «скорых».

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