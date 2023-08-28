Хищение 12,6 млн грн на каретах «скорых»: суд взял под стражу директора «Киевмедспецтранса»

Суд определил подозреваемому возможность внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Фото: kyiv.comments.ua

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директора КО «Киевмедспецтранс», подозреваемого в организации схемы завладения 12,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В качестве альтернативы суд определил подозреваемому возможность внесения залога в размере 10 млн. гривен. Кроме этого, заместителю директора упомянутого предприятия избрана мера пресечения в виде залога размером 1,7 млн гривен.

Как сообщалось, указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в г. Киеве и обеспечения их запчастями.

Подконтрольные частные предприятия одерживали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.

По результатам экспертизы установлено завышение цен на сумму свыше 12,6 млн грн», - отметили в прокуратуре.

В настоящее время идет рассмотрение ходатайств в отношении других участников организованной преступной группы.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что руководство КО «Киевмедспецтранс» и директоров ряда предприятий подозревают в хищении 12,6 млн грн на каретах «скорых».

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