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Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

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Депутати пропонують ввести покарання за дрифт

17:58, 28 серпня 2023
Законопроєктом пропонується додати нову статтю до Кодексу України про адмінпорушення, згідно якої за навмисне кероване занесення авто на дорогах передбачатиметься штраф.
Депутати пропонують ввести покарання за дрифт
Зображення: freepik.com
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування) (реєстр. № 9642 від 22.08.2023).

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адмінправопорушення новою статтею 122-6, якою запровадити адміністративну відповідальність за дрифтування.

Передбачається, що порушення ПДР, що виражається у навмисному керованому занесенні автомобіля (дрифтуванні) тягнутиме за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а повторне протягом року вчинення порушення потягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Під навмисним керованим занесенням (дрифтуванням) для цілей цієї статті слід розуміти навмисне вчинення на керованому транспортному засобі маневрів, що спричиняють занесення осі автомобіля під час повороту автомобіля на максимально можливій швидкості.

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