Депутати пропонують ввести покарання за дрифт

Законопроєктом пропонується додати нову статтю до Кодексу України про адмінпорушення, згідно якої за навмисне кероване занесення авто на дорогах передбачатиметься штраф.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування) (реєстр. № 9642 від 22.08.2023).

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адмінправопорушення новою статтею 122-6, якою запровадити адміністративну відповідальність за дрифтування.

Передбачається, що порушення ПДР, що виражається у навмисному керованому занесенні автомобіля (дрифтуванні) тягнутиме за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а повторне протягом року вчинення порушення потягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Під навмисним керованим занесенням (дрифтуванням) для цілей цієї статті слід розуміти навмисне вчинення на керованому транспортному засобі маневрів, що спричиняють занесення осі автомобіля під час повороту автомобіля на максимально можливій швидкості.

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