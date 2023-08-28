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Китай є основним постачальником деталей для російських дронів, — група Єрмака-Макфола

14:05, 28 серпня 2023
Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Туреччині, ОАЕ, Японії, Республіці Корея та Швейцарії.
Китай є основним постачальником деталей для російських дронів, — група Єрмака-Макфола
Фото: 24tv.ua
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Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола виявила, що основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай. Група пропонує посилити контроль над іноземними компонентами, які росія використовує у своїх БПЛА. Про це повідомляє Офіс Президента.

«Зокрема, російська армія регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: «Шахед-136/131», «Ланцет» і «Орлан-10». Водночас росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку», — йдеться у повідомленні.

Група щодо санкцій проти рф вивчала 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російські війська на полі бою в Україні.

Згідно з дослідженням, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші важливі компоненти.

Згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд.

Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

Україна пропонує узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи.

В ОП вважають, що компанії мають розробити чіткіші інструкції стосовно дотримання вимог законодавства, а уряди мають провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються визначеної санкційної політики.

Рекомендовано посилити співпрацю між виробниками та органами влади з метою покращення дотримання санкцій та впровадження ефективних обмежувальних заходів.

На думку експертів, застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей. Це може допомогти виявляти структури у третіх країнах, які є важливими для виробництва та експорту військової продукції в рф, особливо якщо виробництво відбувається за межами коаліції, що запровадила санкції.

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