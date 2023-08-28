Зеленский об антикоррупционных органах: «Немножко больше коллектива к следствию присоединить – этого мало»

Владимир Зеленский отметил, что «многим ребятам, работающим в антикоррупционных органах, он очень благодарен», но они должны предлагать системные решения – не просто расширить штат.

Как известно, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 16 августа сообщил, что САП необходимо как увеличение количества прокуроров САП, так и усиление ее административного потенциала.

Также в августе сообщили о необходимости увеличения штата судей ВАКС и АП ВАКС на 24 судьи в связи с постепенно возрастающей нагрузкой на судей. В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается в дополнительно 101 млн грн в бюджете на 2024 год, отметил в обращении в Кабмин и Минфин Высший совет правосудия.

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос также считает необходимым увеличить количество детективов на 300 человек.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский отметил, что просто расширение штата антикоррупционных органов не является системным решением для преодоления коррупции.

Так, на вопрос Наталки Мосейчук во время интервью относительно того, объявит ли Владимир Зеленский войну коррупции, хватит ли сил вести две войны одновременно, он отметил, что нужны системные решения.

«Я поставил задачу. Законодателю будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Конечно, такое оружие не может быть постоянным, но на время войны это поможет», отметил он.

«Вы упомянули об антикоррупционных органах, многим ребятам, работающим там, я очень благодарен. Но они должны предлагать системные решения.

Не получится так, просто сказать – нам чего-то не хватает, немного больше коллектива к следствию присоединить – этого мало», - подчеркнул Владимир Зеленский.

«Системные решения. Именно так борются с коррупцией.

Нельзя также говорить примеры о марте. Это очень громко. На нас сегодня смотрят как на образец крепости, и разбивать эту крепость из-за внутренних ссор просто невозможно и опасно.

Я на все, что происходило в марте, смотрю под сомнением. Потому что, когда государство говорит раздавать оружие всем по закону и по праву защитить себя – это вне закона было. Некоторые вещи вне закона. Но есть закон настоящего времени. И февраль-март – это была борьба за выживание. И многих представителей правоохранительных органов, любых, всех просто не было на месте. А некоторые и убегали.

И потому при всем уважении. Но это очень важный момент. Я всегда спрашиваю – это какое дело? Мне говорят – это апрель. Ну надо думать, смотреть. Есть какие-то доказательства? Беспощадно, наказывать, сажать. Приговором должен быть суд. Не должна быть приговором улица.

Поэтому март очень сложный месяц, я бы на это обращал особое внимание», – отметил Президент.

«Что касается приравнивания коррупции к госизмене на военное время, я думаю, что это будет достаточно серьезный инструмент. Чтоб даже не думали. Но это не расстрел, не сталинизм», – добавил Зеленский.

Президент отметил, что соответствующий инструмент может быть «задействован как можно скорее».

По словам Владимира Зеленского, соответствующий законопроект будет внесен в течение недели. А дальше дело за парламентом, добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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