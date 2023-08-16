САП хочет начать борьбу с латентными коррупционерами

Но для этого Антикоррупционной прокуратуре потребуются новые прокуроры и полномочия.

Источник фото: САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 16 августа сообщил, что САП планирует несколько обновить приоритеты в своей деятельности.

«У нас очень много работы. Число работы постоянно увеличивается. По последним исследованиям, наибольший процент латентности – среди коррупционных преступлений. То есть, речь идет о преступлениях, которые не попадают ни в один учет и статистику. Однако САП хочет обеспечить неотвратимость наказания за совершение каждого коррупционного правонарушения», – рассказал Александр Клименко во время брифинга по итогам работы САП в первом полугодии 2023 года.

Впрочем, как сообщил руководитель САП, для противодействия новым вызовам в деятельности антикоррупционной прокуратуры необходимо как увеличение количества прокуроров САП, так и усиление ее административного потенциала.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее сообщила, что прокурор САП по делу экс-председателя Верховного Суда Александр Омельченко потерял свою должность.

Автор: Вячеслав Хрипун

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