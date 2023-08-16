Государственной «Укрнафте» перешло управление российской сетью АЗС

АРМА с Кабмином передали российскую сеть АЗС в Харьковской и Полтавской областях в управление государственной «Укрнафте».

Источник фото: Укринформ

По предложению АРМА и Министерства энергетики, Кабинет Министров Украины сегодня, 16 августа, принял решение передать управление сетью из около 100 российских АЗС нефтебаз и ряда транспортных средств «Татнефти» государственной компании, – сообщили в АРМА.

Управление арестованных активов, которые находятся в Харьковской и Полтавской областях, перейдет крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины – «Укрнафта». Ей поручено возобновить деятельность автозаправочных комплексов и обеспечить прибыль в государственный бюджет от их операционной деятельности.

Этот шаг предназначен во избежание дальнейших перебоев в функционировании активов и обеспечения быстрого и эффективного перехода управления, и был осуществлен согласно особой процедуре, предусмотренной ст. 21-1 Закона об АРМА.

«Скоординированные действия Национального агентства и Правительства в очередной раз доказали свою эффективность. Отныне более ста АЗС будут обеспечивать стабильность на энергетическом рынке и прибыль государственному бюджету, а не российским бенефициарам», – сказала Глава АРМА Елена Дума.

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