Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВККС решит вопрос командирования судьи в Киевский апелляционный суд

В 2023 году в отставку уволились 18 судей Киевского апелляционного суда.

САП хочет начать борьбу с латентными коррупционерами

Но для этого Антикоррупционной прокуратуре потребуются новые прокуроры и полномочия.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

Прокурора САП по делу Князева Александра Омельченко отправили работать в областную прокуратуру

Прокурор САП Александр Омельченко, представлявший обвинения по делу Всеволода Князева, больше не прокурор САП.

Кабмин сможет изымать земельные участки сельскохозяйственного назначения у госпредприятий без их согласия: парламент изменил Земельный кодекс

Верховная Рада приняла изменения в земельное законодательство, изменяющие подходы к изъятию земельных участков

  1. В Украине

Государственной «Укрнафте» перешло управление российской сетью АЗС

16:33, 16 августа 2023
АРМА с Кабмином передали российскую сеть АЗС в Харьковской и Полтавской областях в управление государственной «Укрнафте».
Государственной «Укрнафте» перешло управление российской сетью АЗС
Источник фото: Укринформ

По предложению АРМА и Министерства энергетики, Кабинет Министров Украины сегодня, 16 августа, принял решение передать управление сетью из около 100 российских АЗС нефтебаз и ряда транспортных средств «Татнефти» государственной компании, – сообщили в АРМА.

Управление арестованных активов, которые находятся в Харьковской и Полтавской областях, перейдет крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины – «Укрнафта». Ей поручено возобновить деятельность автозаправочных комплексов и обеспечить прибыль в государственный бюджет от их операционной деятельности.

Этот шаг предназначен во избежание дальнейших перебоев в функционировании активов и обеспечения быстрого и эффективного перехода управления, и был осуществлен согласно особой процедуре, предусмотренной ст. 21-1 Закона об АРМА.

«Скоординированные действия Национального агентства и Правительства в очередной раз доказали свою эффективность. Отныне более ста АЗС будут обеспечивать стабильность на энергетическом рынке и прибыль государственному бюджету, а не российским бенефициарам», – сказала Глава АРМА Елена Дума.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду