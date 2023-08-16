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В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

16:27, 16 августа 2023
В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.
В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

Депутаты планируют финализировать предложения к законопроекту 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.

Так, 15 августа в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития под председательством заместителя председателя Комитета Алексея Мовчана состоялось заседание Рабочей группы по доработке до второго чтения проекта Закона об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период №6013 .

В заседании рабочей группы приняли участие представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Фонда государственных имуществ Украины, Всемирного банка, органов судебной власти, научных учреждений, профильных ассоциаций и другие стейкхолдеры.

Члены рабочей группы обсудили дефиниции, которые будут определены в данном законопроекте, в частности: по срокам: домохозяйство, предпринимательство, субъекты крупного, малого и микропредпринимательства. Также участники выделили ключевые тематические блоки законопроекта.

Мовчан предложил провести в ближайшее время очередную встречу по продолжению работы над законопроектом и согласованию предложений всех заинтересованных сторон.

Напомним, законопроект 6013 был принят в первом чтении в январе 2023 года.

Им вносятся изменения в Гражданский кодекс, признается утратившим силу Хозяйственный кодекс, вводится переходный период на семь лет для постепенного прекращения «предприятий» и их преобразования в хозяйственные общества, вносятся изменения в ряд специальных законов с целью приведения их в соответствие с Гражданским кодексом Украины. Проект касается определения обязанностей должностных лиц юридических лиц, отменяются понятия «право хозяйственного ведения» и «право оперативного управления».

Напомним, ранее председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач в интервью «Судебно-юридической газете» отметила, что принятие законопроекта 6013 об отмене Хозяйственного кодекса не только не решит существующие проблемы, но и породит новые – и по реализации прав владельцев государственного. и коммунального имущества, и по управлению военным имуществом, и по экономической конкуренции, энергетических и газотранспортных систем.

Автор: Наталья Мамченко

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