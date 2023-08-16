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У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

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У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

16:27, 16 серпня 2023
У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.
У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

Депутати планують фіналізувати пропозиції до законопроекту 6013 про скасування Господарського кодексу.

Так, 15 серпня у Комітеті Верховної Ради України з питань економічного розвитку під головуванням заступника голови Комітету Олексія Мовчана відбулося засідання Робочої групи з доопрацювання до другого читання проекту Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період №6013.

У засіданні робочої групи взяли участь представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Фонду державного майна України, Світового банку, органів судової влади, наукових установ, профільних асоціацій та інші стейкхолдери.

Члени робочої групи обговорили дефініції, які будуть визначені в даному законопроекті, зокрема: щодо термінів: домогосподарство, підприємництво, суб’єкти великого, малого та мікропідприємництва тощо. Також учасники виокремили ключові тематичні блоки законопроекту.

Мовчан запропонував провести найближчим часом чергову зустріч для продовження роботи над законопроектом та узгодження пропозицій усіх зацікавлених сторін.

Нагадаємо, законопроект 6013 був ухвалений у першому читанні в січні 2023 року.

Ним вносяться зміни до Цивільного кодексу, визнається таким, що втратив чинність, Господарський кодекс, запроваджується перехідний період на сім років для поступового припинення «підприємств» та їх перетворення у господарські товариства, вносяться зміни до низки спеціальних законів з метою приведення їх у відповідність до Цивільного кодексу України. Проект стосується визначення обов’язків посадових осіб юридичних осіб, скасовуються поняття «право господарського відання» та «право оперативного управління» тощо.

Нагадаємо, раніше голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» зазначила, що ухвалення законопроекту 6013 про скасування Господарського кодексу не лише не вирішить наявних проблем, а породить нові – і щодо реалізації прав власників державного та комунального майна, і щодо управління військовим майном, і щодо економічної конкуренції, енергетичних та газотранспортних систем.

Автор: Наталя Мамченко

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