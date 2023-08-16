Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Могли б надати для лікування військових та розміщення ВПО, але банкротили: під час засідання Ради суддів озвучили шокуючі факти стосовно санаторію «Шкло»

Рада суддів провела дослідження, чому керівництво ДСА не заперечувало проти передачі на приватизацію санаторію «Шкло», який має дозвіл на видобування торф’яних грязей і мінеральних лікувальних вод, і закривало очі на те, що об’єкт занепадає.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оголосили конкурс на 8 посад прокурорів

Зокрема, шукають 7 прокурорів на посади у відділи управління процесуального керівництва, а також підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді.

ТУ ДСА в Херсонській області вирішило не повертатися у Херсон і буде працювати дистанційно

Судді та працівники апарату судів, тим часом, працюють у Херсоні.

Володимир Зеленський змінив процедуру добору суддів Конституційного Суду Україну

Президент підписав закон, згідно з яким суддів КСУ буде добирати Дорадча група експертів.

Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

  1. В Україні

В Координаційному штабі заявили про складнощі з обміном військовополоненими

22:41, 16 серпня 2023
Наразі ведуться перемовини щодо залучення третіх країн до цього процесу.
В Координаційному штабі заявили про складнощі з обміном військовополоненими
Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Обміни, станом на сьогодні, організувати досить складно, і це передусім пов'язано з обмінним фондом. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Слободяник, інформує пресслужба Офісу уповноваженого ВР із прав людини.

Слободяник наголосив, що "будь-які репатріації стоять осторонь політичних процесів, адже першочергово обмін - це бажання росіян повернути своїх людей, але вони мало зацікавлені в цьому”.

За його словами, Україна неодноразово намагалася добровільно віддати рф тяжкопоранених російських полонених згідно з міжнародним гуманітарним правом. Але росія відмовляється їх забирати - навіть без будь-яких зобов'язань.

Рідні військових ставили також питання щодо залучення третьої сторони до процесу обмінів.

Як зазначив представник уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко, Україна готова долучати будь-які країни до перемовин, інша справа - чи готова до цього російська сторона.

Він заявив, що наразі перемовини щодо залучення третіх країн до цього процесу ведуться.

За словами Кононенка, Женевські конвенції визначають, що тяжкопоранені або хворі - це єдина категорія, яка під час ведення бойових дій підлягає безумовній репатріації, і що, на жаль, ця проблема нині належно не вирішується.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду