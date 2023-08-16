В Координаційному штабі заявили про складнощі з обміном військовополоненими

Наразі ведуться перемовини щодо залучення третіх країн до цього процесу.

Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Обміни, станом на сьогодні, організувати досить складно, і це передусім пов'язано з обмінним фондом. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Слободяник, інформує пресслужба Офісу уповноваженого ВР із прав людини.

Слободяник наголосив, що "будь-які репатріації стоять осторонь політичних процесів, адже першочергово обмін - це бажання росіян повернути своїх людей, але вони мало зацікавлені в цьому”.

За його словами, Україна неодноразово намагалася добровільно віддати рф тяжкопоранених російських полонених згідно з міжнародним гуманітарним правом. Але росія відмовляється їх забирати - навіть без будь-яких зобов'язань.

Рідні військових ставили також питання щодо залучення третьої сторони до процесу обмінів.

Як зазначив представник уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко, Україна готова долучати будь-які країни до перемовин, інша справа - чи готова до цього російська сторона.

Він заявив, що наразі перемовини щодо залучення третіх країн до цього процесу ведуться.

За словами Кононенка, Женевські конвенції визначають, що тяжкопоранені або хворі - це єдина категорія, яка під час ведення бойових дій підлягає безумовній репатріації, і що, на жаль, ця проблема нині належно не вирішується.

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