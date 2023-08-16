В Координационном штабе заявили о сложностях с обменом военнопленными

В настоящее время ведутся переговоры по привлечению третьих стран в этот процесс.

Фото: Telegram / Андрей Ермак

Обмены, по состоянию на сегодняшний день, организовать достаточно сложно, и это прежде всего связано с обменным фондом. Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Слободяник, передает пресс-служба Офиса уполномоченного ВР по правам человека.

Слободяник подчеркнул, что "любые репатриации стоят в стороне от политических процессов, ведь в первую очередь обмен - это желание россиян вернуть своих людей, но они мало заинтересованы в этом".

По его словам, Украина неоднократно пыталась добровольно отдать РФ тяжелораненых российских пленных согласно международному гуманитарному праву. Но россия отказывается их забирать - даже без каких-либо обязательств.

Родные военных задавали также вопросы привлечения третьей стороны к процессу обменов.

Как отметил представитель уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, Украина готова приобщать любые страны к переговорам, другое дело - готова ли к этому российская сторона.

Он заявил, что в настоящее время переговоры по привлечению третьих стран в этот процесс ведутся.

По словам Кононенко, Женевские конвенции определяют, что тяжелораненые или больные - это единственная категория, которая во время ведения боевых действий подлежит безусловной репатриации, и что, к сожалению, эта проблема сейчас должным образом не решается.

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