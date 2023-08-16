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  1. В Украине

Андрей Ермак проводит опрос, как зовут кота, который участвовал в общении Зеленского с военными, фото

16:08, 16 августа 2023
Ермак опубликовал фото «боевого» кота-разведчика с опросом для украинцев.
Андрей Ермак проводит опрос, как зовут кота, который участвовал в общении Зеленского с военными, фото
Источник фото: Telegram / Андрей Ермак

Кот-разведчик вернулся после секретного задания и прилег «отчитаться» о своих «достижениях» перед Президентом Украины Владимиром Зеленским и военными ВСУ. Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал опрос, как зовут пушистого героя.

Среди вариантов: Бандерик, Хаймарс, Василиса, Хантер, Нявчик, Пес, Джавелина, Симка, Киса и Дрон.

Из подсказок – только фото кота.

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