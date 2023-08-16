На Закарпатье, в 23 км к востоку от Ужгорода, произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр спецконтроля.
Эпицентр землетрясения находился на глубине трех километров.
По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым. Колебания испытывают только отдельные люди, особенно на верхних этажах.
Ранее сообщалось, что 31 июля было зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области. Эпицентр находился в 6 км к западу от г. Свалява Закарпатской области, на глубине 6 км.
Также 10 августа в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла.
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