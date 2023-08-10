На Закарпатье зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,4 балла в 10 километрах от города Ужгород.

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла в 10 километрах от Ужгорода. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Специалисты выяснили, что эпицентр землетрясения находился в 10 км к востоку от Ужгорода Закарпатской области и залегал на глубине 5 км. Подземные толчки были зафиксированы в 10.36.

Ученые классифицировали землетрясение как неощутимое.

Ранее сообщалось, что 31 июля было зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области. Эпицентр находился в 6 км к западу от г. Свалява Закарпатской области, на глубине 6 км.

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