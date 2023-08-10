130 долларов США за 1 га государственной земли: суд арестовал помощника народного депутата

Высший антикоррупционный суд арестовал помощника народного депутата, которого накануне разоблачили на получении взятки за выделение государственных земель частному предприятию. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн гривен залога, – сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Напомним, по материалам следствия, народный депутат Анатолий Гунько, будучи председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков площадью 1700 га, принадлежащих Государственному предприятию академии аграрных наук.
Свои услуги нардеп оценил в 221 тысячу долларов США, то есть 130 долларов США за 1 га государственной земли.
8 августа нардепа и его сообщников разоблачили после получения части оговоренных средств, а именно 85 тысяч долларов США.
Действия народного избранника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Помощнику народного депутата - адвокату и еще одному сообщнику инкриминируется по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Анатолия Гунько сегодня исключили из фракции «Слуга Народа».
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