130 долларов США за 1 га государственной земли: суд арестовал помощника народного депутата

Избрана мера пресечения одному из сообщников нардепа, которого уличили во взяточничестве.

Высший антикоррупционный суд арестовал помощника народного депутата, которого накануне разоблачили на получении взятки за выделение государственных земель частному предприятию. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн гривен залога, – сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, по материалам следствия, народный депутат Анатолий Гунько, будучи председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков площадью 1700 га, принадлежащих Государственному предприятию академии аграрных наук.

Свои услуги нардеп оценил в 221 тысячу долларов США, то есть 130 долларов США за 1 га государственной земли.

8 августа нардепа и его сообщников разоблачили после получения части оговоренных средств, а именно 85 тысяч долларов США.

Действия народного избранника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Помощнику народного депутата - адвокату и еще одному сообщнику инкриминируется по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Анатолия Гунько сегодня исключили из фракции «Слуга Народа».

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