Если студент получает стипендию из бюджета, то налоговая социальная льгота к заработной плате такого налогоплательщика не применяется.

Налоговая служба в Житомирской области объясняет, когда студент-работник имеет право на налоговую социальную льготу.

В соответствии с пп. 169.1.3 НКУ, с учетом норм абзаца первого пп. 169.4.1 НКУ студент имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150 проц. суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ.

Вместе с тем, пп. 169.2.3 НКУ предусмотрено, что налоговая социальная льгота не применима к заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета.

Учитывая изложенное, если студент получает стипендию из бюджета, то налоговая социальная льгота к заработной плате такого налогоплательщика не применяется.

Вместе с тем, если студент не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, выплачиваемую не из бюджета, то он имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150 проц. суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ.

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