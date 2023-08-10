У главы райсовета в Одесской области Григория Мельниченко и экс-губернатора Сергея Гриневецкого проводят обыски – СМИ

СМИ сообщают, что у экс-губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого и главы райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко проводят обыски. Оба якобы проходят по делу об украденных катерах.
Сообщается о задержании Мельниченко.
Чиновников привлекают к ответственности по статье – кража в особо крупных размерах по ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины.
По информации источников СМИ в региональной Госэкоинспекции, речь идет о краже двух катеров ведомства. Плавсредства незаконно якобы передали Мельниченко во время реорганизации инспекций Одесской и Николаевской областей.
Убытки государству оценены в более чем 3 миллиона гривен.
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