У главы райсовета в Одесской области Григория Мельниченко и экс-губернатора Сергея Гриневецкого проводят обыски – СМИ

Главу райсовета в Одесской области Григория Мельниченко задержали, у экс-губернатора Сергея Гриневецкого – обыски, пишут СМИ.

Источник фото: Думская

СМИ сообщают, что у экс-губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого и главы райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко проводят обыски. Оба якобы проходят по делу об украденных катерах.

Сообщается о задержании Мельниченко.

Чиновников привлекают к ответственности по статье – кража в особо крупных размерах по ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины.

По информации источников СМИ в региональной Госэкоинспекции, речь идет о краже двух катеров ведомства. Плавсредства незаконно якобы передали Мельниченко во время реорганизации инспекций Одесской и Николаевской областей.

Убытки государству оценены в более чем 3 миллиона гривен.

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