У глави райради на Одещині Григорія Мельниченка та ексгубернатора Сергія Гриневецького проводять обшуки – ЗМІ

Главу райради на Одещині Григорія Мельниченка затримали, у ексгубернатора Сергія Гриневецького – обшуки, пишуть ЗМІ.

Джерело фото: Думская

ЗМІ повідомляють, що у ексгубернатора Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка проводять про обшуки. Обидва нібито проходять у справі про вкрадені катери.

Повідомляється про затримання Мельниченка.

Чиновників притягують до відповідальності за статтею – крадіжка в особливо великих розмірах за ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України.

За інформацією джерел ЗМІ у регіональній Держекоінспекції, мова йде про крадіжку двох катерів відомства. Плавзасоби незаконно нібито передали Мельниченку під час реорганізації інспекцій Одеської та Миколаївської областей.

Збитки державі оцінені у понад 3 мільйони гривень.

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