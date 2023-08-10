У глави райради на Одещині Григорія Мельниченка та ексгубернатора Сергія Гриневецького проводять обшуки – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що у ексгубернатора Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка проводять про обшуки. Обидва нібито проходять у справі про вкрадені катери.
Повідомляється про затримання Мельниченка.
Чиновників притягують до відповідальності за статтею – крадіжка в особливо великих розмірах за ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України.
За інформацією джерел ЗМІ у регіональній Держекоінспекції, мова йде про крадіжку двох катерів відомства. Плавзасоби незаконно нібито передали Мельниченку під час реорганізації інспекцій Одеської та Миколаївської областей.
Збитки державі оцінені у понад 3 мільйони гривень.
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