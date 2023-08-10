Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою збив ворожий дрон, відео

Боєць зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами.

Боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" збив ворожий дрон під час евакуації пораненого з поля бою. Відповідне відео опублікував глава МВС Ігор Клименко.

"Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході країни збив ворожий дрон-камікадзе. Російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання — і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших. Хлопці успішно дісталися до стабпункту, де надали всю необхідну допомогу пораненому", - розповів він.

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