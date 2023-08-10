Залякував і ґвалтував жінку на Херсонщині: російський окупант отримав підозру

За даними слідства, також він вихвалявся тим, що затримує місцевих жителів та піддає їх тортурам.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російський окупант отримав підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30-річний уродженець Дагестану – молодший сержант 94-го полку оперативного призначення росгвардії під час окупації Херсонщини систематично вчиняв психологічне і фізичне насильство над місцевою жителькою.

Залякуючи груповим зґвалтуванням, він змушував вступати з ним у статевий зв’язок. Також російський військовий вихвалявся тим, що затримує місцевих жителів та піддає їх тортурам. Свої дії пояснював тим, що виконує завдання російських спецслужб.



Росгвардієць продовжував сексуальне насильство над жінкою, попри її скарги на погане самопочуття. Натомість, змушував приймати ліки невідомого походження, від яких постраждалій ставало ще гірше.

Нагадаємо, що російського окупантам, який катував цивільних, засуджено до 12 років позбавлення волі.

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