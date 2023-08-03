Російського окупантам, який катував цивільних, засуджено до 12 років позбавлення волі

Крім цього, військовослужбовець рф здійснив пограбування цивільних осіб та привласнення власності.

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Чернігівський районний суд Чернігівської області оголосив вирок у кримінальному провадженні по обвинуваченню російського військового у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого.

Обвинувачений Б., будучи військовослужбовцем збройних сил російської федерації, застосував до цивільних осіб, які перебували під захистом, примус фізичного і морального порядку, з метою отримання необхідних йому відомостей, а також заходи, які завдали фізичних страждань цивільним особам. Крім цього, військовий рф здійснив пограбування цивільних осіб та привласнення власності, не виправдане воєнною необхідністю.

За це кримінальне правопорушення суд засудив обвинуваченого Б. до 12 років позбавлення волі, що є найвищою мірою покарання за цей злочин.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

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