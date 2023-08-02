Перша палата ВККС внесла до ВРП подання з рекомендацією на відрядження двох суддів до інших судів

У зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в суді Комісія вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік двох суддів.

Джерело фото: vkksu.gov.ua

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Так, у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік:

судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Левченка Андрія Миколайовича до Валківського районного суду Харківської області;

судді Піщанського районного суду Вінницької області Щерби Надії Леонідівни до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області.

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