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  1. Суд інфо

Перша палата ВККС внесла до ВРП подання з рекомендацією на відрядження двох суддів до інших судів

18:18, 2 серпня 2023
У зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в суді Комісія вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік двох суддів.
Перша палата ВККС внесла до ВРП подання з рекомендацією на відрядження двох суддів до інших судів
Джерело фото: vkksu.gov.ua
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Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Так, у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік:

  • судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Левченка Андрія Миколайовича до Валківського районного суду Харківської області;
  • судді Піщанського районного суду Вінницької області Щерби Надії Леонідівни до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області.

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