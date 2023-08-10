Запугивал и насиловал женщину в Херсонской области: российский оккупант получил подозрение

По данным следствия, также он хвастался тем, что задерживает местных жителей и подвергает их пыткам.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Российский оккупант получил подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 30-летний уроженец Дагестана – младший сержант 94 полка оперативного назначения росгвардии во время оккупации Херсонщины систематически совершал психологическое и физическое насилие над местной жительницей.

Устрашая групповым изнасилованием, он заставлял вступать с ним в половую связь. Также он хвастался тем, что задерживает местных жителей и подвергает их пыткам. Свои действия объяснял тем, что выполняет задачи российских спецслужб.

Росгвардиец продолжал сексуальное насилие над женщиной, несмотря на ее жалобы на плохое самочувствие. Принуждал принимать лекарства неизвестного происхождения, от которых пострадавшей становилось еще хуже.

Напомним, что российский оккупант, который пытал гражданских, приговорен к 12 годам лишения свободы.

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