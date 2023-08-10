Боевой медик во время эвакуации раненого с поля боя сбил вражеский дрон, видео

Боец смог сбить российский дрон-камикадзе тремя выстрелами.

Боец Нацгвардии из бригады "Буревий" сбил вражеский дрон во время эвакуации раненого с поля боя. Соответствующее видео опубликовал глава МВД Игорь Клименко.

"Боевой медик во время эвакуации раненого с поля боя на востоке страны сбил вражеский дрон-камикадзе. Российский ударный дрон летел прямо на авто, но гвардиец не растерялся и начал стрелять по нему. Три попадания — и FPV дрон с боевым зарядом упал, не долетев до наших. Ребята успешно добрались до стабпункта, где оказали всю необходимую помощь раненому", - рассказал он.

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