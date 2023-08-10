130 доларів США за 1 га державної землі: суд арештував помічника народного депутата

Обрано запобіжний захід одному зі спільників нардепа, якого викрили на хабарництві.

Вищий антикорупційний суд арештував помічника народного депутата, якого напередодні викрили на отриманні хабара за виділення державних земель приватному підприємству. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн гривень застави, – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нагадаємо, за матеріалами слідства, народний депутат Анатолій Гунько, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

Свої послуги нардеп оцінив в 221 тисячу доларів США, тобто 130 доларів США за 1 га державної землі.

8 серпня нардепа та його спільників викрили після одержання частини обумовлених коштів, а саме 85 тисяч доларів США.

Дії народного обранця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Помічнику народного депутата – адвокату та ще одному спільнику інкриміновано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Анатолія Гунька сьогодні виключили із фракції «Слуга Народу».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.