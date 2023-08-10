130 доларів США за 1 га державної землі: суд арештував помічника народного депутата

Вищий антикорупційний суд арештував помічника народного депутата, якого напередодні викрили на отриманні хабара за виділення державних земель приватному підприємству. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн гривень застави, – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Нагадаємо, за матеріалами слідства, народний депутат Анатолій Гунько, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.
Свої послуги нардеп оцінив в 221 тисячу доларів США, тобто 130 доларів США за 1 га державної землі.
8 серпня нардепа та його спільників викрили після одержання частини обумовлених коштів, а саме 85 тисяч доларів США.
Дії народного обранця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Помічнику народного депутата – адвокату та ще одному спільнику інкриміновано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Анатолія Гунька сьогодні виключили із фракції «Слуга Народу».
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