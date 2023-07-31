На Закарпатье произошло землетрясение: подробности

Данное землетрясение не представляло угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.

Главный центр специального контроля сообщил, что 31 июля в 14:25:53 зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области, магнитудой 2,1. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Эпицентр землетрясения находился в 6 км к западу от г. Свалява Закарпатской области, на глубине 6 км.

Отмечается, что классификацией землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Данное землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.

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