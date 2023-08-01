В Одесской области правоохранители разоблачили «смотрящего» за городом Измаил

«Смотрящий» «выбивал» у субъектов хозяйствования и других граждан «откаты», «откупные», несуществующие долги, поборы за «крышевание».

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили 35-летнего жителя Измаила, ранее судимого за кражи и разбои, который получил статус субъекта преступного влияния и получил поручение от «вора в законе» по прозвищу «Лавасогли-Батумский» координировать преступную деятельность в городе и обеспечивать наполнение «воровского общака». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Смотрящий» выступал в роли так называемого «третейского судьи», «выбивал» у субъектов хозяйствования и других граждан «откаты», «откупные», несуществующие долги, поборы за «крышевание». Кроме того, установлено, что организовал подпольное казино под видом клуба спортивного покера, где проводились азартные игры без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

Незаконный доход злоумышленник распределял между соучастниками преступной деятельности, отдельная часть предназначалась на наполнение так называемого «воровского общака» и материальное обеспечение так называемого «вора в законе».

На основании собранных доказательств правоохранители заочно сообщили «смотрящему» о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) и ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по задержанию подозреваемого и избранию меры пресечения.

Также 35-летнему измаильцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Мужчина был поставлен «смотрящим» управлять подпольным казино. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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