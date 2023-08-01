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  1. В Україні

На Одещині правоохоронці викрили «смотрящого» за містом Ізмаїл

11:59, 1 серпня 2023
«Смотрящий» «вибивав» у суб’єктів господарювання та інших громадян «відкати», «відкупні», неіснуючі борги, побори за «кришування».
На Одещині правоохоронці викрили «смотрящого» за містом Ізмаїл
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили 35-річнего жителя Ізмаїла, раніше судимого за крадіжки та розбої, який набув статусу суб’єкта злочинного впливу і отримав доручення від «вора в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський» координувати злочинну діяльність у місті та забезпечувати наповнення «злодійського общака». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Смотрящий» виступав у ролі так званого «третейського судді», «вибивав» у суб’єктів господарювання та інших громадян «відкати», «відкупні», неіснуючі борги, побори за «кришування». Крім того, встановлено, що він організував підпільне казино під виглядом клубу спортивного покеру, де проводилися азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Незаконний дохід зловмисник розподіляв між співучасниками злочинної діяльності, окрема частина призначалась на наповнення так званого «воровського общака» та матеріальне забезпечення так званого «вора в законі».

Наразі, на підставі зібраних доказів, правоохоронці заочно повідомили «смотрящему» про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо затримання підозрюваного та обрання запобіжного заходу.

Також 35-річному ізмаїльцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Чоловік був  поставлений «смотрящим» керувати підпільним казино. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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