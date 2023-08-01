Як обміняти посвідчення водія через Дію: алгоритм дій та ціна послуги

Українцям відповіли на найпоширеніші питання щодо заміни водійського посвідчення.

Українці всього к кілька кліків можуть замінити водійське у застосунку Дія. Про це як користуватись послугою розповіли на Facebook-сторінці Дії.

Алгоритм дій:

клікніть меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія виберіть причину заміни клікніть на тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ підпишіть заяву

«Оплатіть послугу протягом 10 хвилин, щоб вона не анулювалася. Ось і все! Очікуйте запрошення до сервісного центру МВС або ж пуш від Дії, коли цифрове водійське буде готове», - сказано у повідомленні.

Також у Дії відповіли на поширені запитання про сервіс.

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