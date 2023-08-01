Как обменять водительское удостоверение через Дію: алгоритм действий и цена услуги

Украинцы всего несколько кликов могут заменить водительское в приложении Дія. Об этом, как пользоваться услугой, рассказали на Facebook-странице Дії.
Алгоритм дейстий:
- кликните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения
- выберите причину замены
- кликните на тип удостоверения — цифровое или цифровое+пластик
- выберите сервисный центр, где удобно забрать документ
- подпишите заявление
«Оплатите услугу в течение 10 минут, чтобы она не была аннулирована. Вот и все! Ожидайте приглашения в сервисный центр МВД или пуш от Дії, когда цифровое водительское будет готово», - сказано в сообщении.
Также в Дії ответили на часто задаваемые вопросы о сервисе.
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