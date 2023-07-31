Во Львовской области на взятке в $2000 погорел работник районного военкомата, фото

За деньги работник военкомата обещал положительное решение вопроса, связанного с избежанием мобилизации.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины сообщила, что на Львовщине был задержан служащий районного военкомата, который за взятку гарантировал положительное решение вопроса, связанного с избежанием мобилизации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что за 2000 долларов США он способствовал в решении вопроса о возобновлении ранее утраченного военного билета, без физического присутствия военнообязанного во время прохождения ВВК. Также гарантировал, что в процессе обновления документов последний не будет мобилизован в ВСУ

В настоящее время задержанному служащему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 130 тысяч гривен.

Фото: npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что на Черкассщине суд направлен обвинительный акт в отношении врача, обещавшего оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды.

Добавим, в Полтавской области разоблачили на взятке 4000 доларов США начальника хирургического кабинета одной из воинских частей.

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