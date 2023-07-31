На Львівщині на хабарі у $2000 погорів працівник районного військкомату, фото

За гроші працівник військкомату обіцяв позитивно вирішити питання, пов’язане з уникненням мобілізації.

Національна поліція України повідомила, що на Львівщині був затриманий службовець районного військкомату, який за хабар гарантував позитивно вирішити питання, пов’язане з уникненням мобілізації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У поліції зазначили, що за 2000 доларів США він сприяв у вирішенні питання щодо поновлення раніше втраченого військового квитка, без фізичної присутності військовозобов`язаного під час проходження ВЛК. Також гарантував, що у процесі поновлення документів, останній не буде мобілізований до ЗСУ

Наразі затриманому службовцю повідомлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб за правом внесення застави у розмірі 130 тисяч гривень.

Фото: npu.gov.ua

Раніше ми писали, що на Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно лікаря, який обіцяв здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди.

Додамо, на Полтавщині викрили на хабарі у 4000 доларів США начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.

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