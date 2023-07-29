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  1. В Україні

$3000 хабаря за «інвалідність» для дружини військовослужбовця: судитимуть лікарку

13:38, 29 липня 2023
Лікарка пообіцяла встановити фіктивний діагноз дружині військовослужбовця з метою отримати в подальшому групу інвалідності та встановити військовому опікунство над його дружиною.
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На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно лікаря, який обіцяв здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що 49-річна жителька міста Золотоноша отримала від військовослужбовця неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за вплив на прийняття рішення відповідними посадовими особами, які встановлюють групу інвалідності.

«Лікарка пообіцяла встановити фіктивний діагноз дружині військовослужбовця з метою отримати в подальшому групу інвалідності та встановити військовому опікунство над його дружиною, що б стало підставою для звільнення від служби в лавах ЗСУ», - сказано у повідомленні.

Зловмисницю було затримано на «гарячому» під час отримання неправомірної вигоди.

У прокуратурі нагадали, що санкція частини 2 статті 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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