$3000 взятки за «инвалидность» для жены военнослужащего: будут судить врача

Врач пообещала установить фиктивный диагноз жене военнослужащего с целью получить в дальнейшем группу инвалидности и установить военному опекунству над его женой.

На Черкассщине суд направлен обвинительный акт в отношении врача, обещавшего оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что 49-летняя жительница города Золотоноша получила от военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими должностными лицами, устанавливающими группу инвалидности.

«Врач пообещала установить фиктивный диагноз жене военнослужащего с целью получить в дальнейшем группу инвалидности и установить военному попечительство над его женой, что стало бы основанием для освобождения от службы в рядах ВСУ», - сказано в сообщении.

Злоумышленница была задержана на «горячем» во время получения неправомерной выгоды.

В прокуратуре напомнили, что санкция части 2 статьи 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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