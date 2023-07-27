$4000 хабаря за рішення про непридатність до військової служби: на Полтавщині затримали члена ВЛК

Член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Полтавщині викрили на хабарі у 4000 доларів США начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Наразі представника військо-медичного закладу затримано.

Встановлено, що член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тепер посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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