$4000 взятки за решение о непригодности к военной службе: в Полтавской области задержали члена ВВК

Член ВЛК требовал и получил неправомерную выгоду за положительное решение о непригодности к военной службе.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Полтавской области разоблачили на взятке 4000 доларов США начальника хирургического кабинета одной из воинских частей. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В настоящее время представитель военно-медицинского учреждения задержан.

Установлено, что член ВЛК требовал и получил неправомерную выгоду за положительное решение о непригодности к военной службе. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с требованием неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Теперь должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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