Дома, квартиры и автомобили: суд арестовал имущество скандального одесского военкома Евгения Борисова

Суд арестовал имущество одесского военкома Евгения Борисова. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Так, суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и членов его семьи.
Арестованы земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей:
- Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска,
- Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 г.
- Mercedes-Benz EQV, 2022 г. в.,
- Mercedes-Benz GLE 400, 2021 г. в.,
- Porsche Macan GTS, 2016 г. в.,
- Audi A6, 1999 г. в.
Следствием установлено, что родственники военкома пытались вывезти часть имущества за границу во избежание ареста.
Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.
Впоследствии ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова в Киеве.
Также мы писали, что суд отправил под стражу бывшего одесского военкома Борисова с возможностью внесения залога.
Добавим, что руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении за избиение подчиненного.
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