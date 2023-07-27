Дома, квартиры и автомобили: суд арестовал имущество скандального одесского военкома Евгения Борисова

Арестованы земельные участки в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей.

Фото: Суспільне

Суд арестовал имущество одесского военкома Евгения Борисова. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и членов его семьи.

Арестованы земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей:

Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска,

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 г.

Mercedes-Benz EQV, 2022 г. в.,

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 г. в.,

Porsche Macan GTS, 2016 г. в.,

Audi A6, 1999 г. в.

Следствием установлено, что родственники военкома пытались вывезти часть имущества за границу во избежание ареста.

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Впоследствии ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова в Киеве.

Также мы писали, что суд отправил под стражу бывшего одесского военкома Борисова с возможностью внесения залога.

Добавим, что руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении за избиение подчиненного.

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