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Дома, квартиры и автомобили: суд арестовал имущество скандального одесского военкома Евгения Борисова

16:21, 27 июля 2023
Арестованы земельные участки в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей.
Дома, квартиры и автомобили: суд арестовал имущество скандального одесского военкома Евгения Борисова
Фото: Суспільне
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Суд арестовал имущество одесского военкома Евгения Борисова. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и членов его семьи.

Арестованы земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области, дома и квартиры в Одессе, а также 6 элитных автомобилей:

  • Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска,
  • Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 г.
  • Mercedes-Benz EQV, 2022 г. в.,
  • Mercedes-Benz GLE 400, 2021 г. в.,
  • Porsche Macan GTS, 2016 г. в.,
  • Audi A6, 1999 г. в.

Следствием установлено, что родственники военкома пытались вывезти часть имущества за границу во избежание ареста.

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Впоследствии ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова в Киеве.

Также мы писали, что суд отправил под стражу бывшего одесского военкома Борисова с возможностью внесения залога.

Добавим, что руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении за избиение подчиненного.

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