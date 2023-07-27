Будинки, квартири та автомобілі: суд заарештував майно скандального одеського військкома Євгена Борисова

Арештовано земельні ділянки в Одеській області, будинки та квартири в Одесі, а також 6 елітних автомобілів.

Фото: Суспільне

Суд заарештував майно одеського військкома Євгена Борисова. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та членів його родини.

Арештовано земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, будинки та квартири в Одесі, а також 6 елітних автомобілів:

Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску,

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 р. в.,

Mercedes-Benz EQV, 2022 р. в.,

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 р. в.,

Porsche Macan GTS, 2016 р. в.,

Audi A6, 1999 р. в.

Слідством встановлено, що родичі воєнкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту.

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Згодом ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова в Києві.

Також ми писали, що суд відправив під варту колишнього одеського військкома Борисова з можливістю внесення застави.

Додамо, що керівнику Рівненського обласного військкомату повідомлено про підозру за побиття підлеглого.

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