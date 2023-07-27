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  1. У світі

Син Джо Байдена передумав визнавати свою вину щодо несплати податків

16:20, 27 липня 2023
Гантера Байдена звинувачують у двох кримінальних правопорушеннях, за які йому загрожує тюремне ув’язнення.
Син Джо Байдена передумав визнавати свою вину щодо несплати податків
Джерело фото: Focus.ua
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Син президента США Гантер Байден не визнав себе винним у двох податкових злочинах після того, як угоду про визнання провини було розірвано, – повідомляє Associated Press.

Минулого місяця Гантера Байдена звинуватили у двох кримінальних правопорушеннях у несплаті понад 100 000 доларів США з доходу понад 1,5 мільйона доларів у 2017 та 2018 роках, і очікувалося, що він визнає себе винним після того, як він уклав угоду з прокуратурою, яка планувала рекомендувати два роки умовного терміну. Однак Байден змінив рішення та відмовився визнавати свою провину.

Зазначається, що Гантер Байден прибув до федерального суду у східному місті США Вілмінгтон, штат Делавер, щоб визнати себе винним за звинуваченнями в несплаті податків на 100 000 доларів США у 2017 та 2018 роках із доходу понад 1,5 мільйона доларів США за обидва роки, а також, в окремій справі, зізнатися в незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну.

Ймовірно, ця угода позбавила б його тюремного терміну.

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