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  1. В мире

Сын Джо Байдена передумал признавать свою вину по неуплате налогов

16:20, 27 июля 2023
Гантер Байден обвиняется в двух уголовных правонарушениях, за которые ему грозит тюремное заключение.
Сын Джо Байдена передумал признавать свою вину по неуплате налогов
Источник фото: Focus.ua
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Сын президента США Гантер Байден не признал себя виновным в двух налоговых преступлениях после того, как соглашение о признании вины было разорвано, – сообщает Associated Press.

В прошлом месяце Гантера Байдена обвинили в двух уголовных правонарушениях в неуплате более 100 000 долларов США с дохода более 1,5 миллиона долларов в 2017 и 2018 годах, и ожидалось, что он признает себя виновным после того, как он заключил соглашение с планировавшей прокуратурой рекомендовать два года условного срока. Однако Байден изменил решение и отказался признавать свою вину.

Отмечается, что Гантер Байден прибыл в федеральный суд в восточном городе США Уилмингтон, штат Делавер, чтобы признать себя виновным по обвинениям в неуплате налогов на 100 000 долларов США в 2017 и 2018 годах с дохода более 1,5 миллиона долларов США за два года, а также, по отдельному делу, признаться в незаконном хранении оружия, когда он был зависим от кокаина.

Вероятно, это соглашение лишило бы его тюремного срока.

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