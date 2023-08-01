На Набережно-Хрещатицькій в Києві частково обмежать рух транспорту із 2 серпня

Обмеження триватимуть із 2 до 31 серпня.

Зображення: freepik.com

У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій частково обмежать рух траснпорту у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.

Як зазначили у КМДА, обмеження триватимуть із 2 до 31 серпня.

Дорожники оновлюватимуть полотно на ділянці від вул. Хорива до вул. Григорія Сковороди. Також ремонтуватимуть тротуари.

Як ми писали, у Києві частково обмежили рух транспорту на проспекті Івасюка через капітальний ремонт.

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