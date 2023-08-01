На Набережно-Крещатицкой в Киеве частично ограничат движение транспорта со 2 августа

Ограничения продлятся со 2 по 31 августа.

Изображение: freepik.com

В Киеве по улице Набережно-Крещатицкой частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Как отметили в КГГА, ограничения продлятся со 2 по 31 августа.

Дорожники будут обновлять полотно на участке от ул. Хорива до ул. Григория Сковороды. Также будут ремонтироваться тротуары.

Как мы писали, в Киеве частично ограничили движение транспорта на проспекте Ивасюка из-за капитального ремонта.

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