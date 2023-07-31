На Закарпатті стався землетрус: подробиці

Даний землетрус не ніс загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Головний центр спеціального контролю повідомив, що 31 липня о 14:25:53 зареєстровано землетрус в Закарпатський області, магнітудою 2,1. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на захід від м. Свалява Закарпатської області, на глибині 6 км.

Зазначається, що класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

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